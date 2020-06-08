В Британии ввели 14-дневный карантин для всех прибывающих из-за рубежа

В Великобритании вступили в силу новые правила, требующие от всех лиц, прибывающих из-за границы, проходить самоизоляцию в течение 14 дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Те, кто прибывает на самолете, пароме или поезде, включая граждан Великобритании, должны будут предоставить адрес, по которому они будут самоизолированы и в случае несоблюдения правил грозит штраф на сумму до 1000 фунтов стерлингов.

Любой, кто прибывает из Ирландской Республики, Нормандских островов или острова Мэн, не обязан заполнять форму или проходить карантин.

Существуют также исключения для работников в некоторых отраслях, таких как автоперевозки и медицинские работники, которые оказывают основную помощь.

Транзитные пассажиры, не проходящие пограничный контроль, также входят в число групп, освобожденных от обязательной изоляции.

Всем остальным путешественникам по прибытии необходимо заполнить специальную форму с данными пассажира. Невыполнение этого требования может привести к штрафу в размере 100 фунтов стерлингов, или путешественникам может быть отказано во въезде.

Если они не могут предоставить адрес, правительство организует проживание за счет путешественника.

Правительство столкнулось с критикой со стороны авиационной промышленности и некоторых членов парламента по поводу этих мер, но глава МВД Прити Патель заявила, что эти меры были "соразмерными" и осуществляются "в нужное время".

"Наука говорит ясно: если мы ограничим риск новых случаев, привезенных из-за рубежа, мы сможем помочь остановить разрушительную вторую волну", - сказала Патель.

В Великобритании в сутки зафиксировано 77 летальных случаев, вызванных осложнениями от коронавирусной инфекции. 6 июня сообщалось о смерти 204 человек, 5 июня - 357 человек.

Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в Британии за последнюю неделю сократилось более чем вдвое.