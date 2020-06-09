Хорватія і Австрія домовилися про відкриття кордонів з 16 червня

Уряди Хорватії та Австрії домовилися про скасування обмежень на пересування людей між країнами.

Про це заявив хорватський прем'єр-міністр Андрій Пленкович, повідомляє "Європейська правда".

"Я обговорив підготовку до саміту ЄС наступного тижня і ситуацію з COVID-19. Ми домовилися, що завтра уряд прийме рішення про скасування обмежень на пересування людей між Хорватією і Австрією з середини червня", - написав Пленкович в Twitter після телефонної розмови з австрійським канцлером Себастьяном Курцем.

Таким чином, обмеження на поїздки австрійців до Хорватії будуть скасовані 15 червня і вільний в'їзд, в тому числі і для туристів, знову буде можливий з опівночі 16 червня.

За даними австрійського порталу OE24, з 16 червня австрійці також зможуть вільно в'їжджати в Італію і Грецію.

Минулого тижня повідомлялося, що Австрія скасувала всі обмеження на кордонах, пов'язані з коронавірусом, включаючи карантин, для всіх сусідніх країн, окрім Італії.

Нагадаємо, уряд Чехії оголосив про відкриття кордонів з Австрією та Німеччиною на десять днів раніше, ніж очікувалося.

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