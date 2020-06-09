Хорватия и Австрия договорились об открытии границ с 16 июня

Правительства Хорватии и Австрии договорились об отмене ограничений на передвижение людей между странами.

Об этом заявил хорватский премьер-министр Андрей Пленкович, сообщает "Европейская правда".

"Я обсуждал подготовку к саммиту ЕС на следующей неделе и ситуацию с COVID-19. Мы договорились, что завтра правительство примет решение об отмене ограничений на передвижение людей между Хорватией и Австрией с середины июня", - написал Пленкович в Twitter после телефонного разговора с австрийским канцлером Себастьяном Курцем.

Таким образом, ограничения на поездки австрийцев в Хорватию будут отменены 15 июня и свободный въезд, в том числе и для туристов, снова будет возможен в полночь 16 июня.

По данным австрийского портала OE24, с 16 июня австрийцы также смогут свободно въезжать в Италию и Грецию.

На прошлой неделе сообщалось, что Австрия отменила все ограничения на границах, связанные с коронавирусом, включая карантин для соседних стран, кроме Италии.

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