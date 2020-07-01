У Греції відновили роботу два десятки аеропортів

У середу в Греції відновили роботу регіональні аеропорти, які не працювали через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Очікується, що десятки рейсів прибудуть у середу до 18 регіональних аеропортів Греції, деякі з них розташовані у популярних курортних містах.

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Всі прибулі до Греції мандрівники повинні заповнити спеціальну форму на сайті https://travel.gov.gr як мінімум за 48 годин до в'їзду в країну.

Після прибуття подорожніх вибірково тестуватимуть на коронавірус.

Два головні аеропорти Греції, в Афінах та Салоніках, були відкриті минулого місяця. З 1 липня дозволено більше рейсів з країн з-за меж ЄС, тож регіональні аеропорти запрацювали з цієї дати.

У вівторок Європейський Союз погодився відкрити кордони для жителів 14 країн. З України в’їзд до ЄС поки що повністю не дозволений, але допускають окремі категорії українських громадян.

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