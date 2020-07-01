В Греции возобновили работу два десятка аэропортов

В среду в Греции возобновили работу региональные аэропорты, которые не работали из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Ожидается, что десятки рейсов прибудут в среду в 18 региональных аэропортов Греции, некоторые из них расположены в популярных курортных городах.

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Все прибывшие в Грецию путешественники должны заполнить специальную форму на сайте https://travel.gov.gr как минимум за 48 часов до въезда в страну.

По прибытии путешественников будут выборочно тестировать на коронавирус.

Два главных аэропорта Греции, в Афинах и Салониках, были открыты в прошлом месяце. С 1 июля разрешено больше рейсов из стран из-за пределов ЕС, поэтому региональные аэропорты заработали с этой даты.

Во вторник Европейский Союз согласился открыть границы для жителей 14 стран. Из Украины въезд в ЕС пока полностью не разрешен, но допускают отдельные категории украинских граждан.

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