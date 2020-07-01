Чехія з 1 липня ще більше пом’якшила карантин

З 1 липня в Чехії ще більше пом'якшуються обмеження, введені з метою боротьби з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

З середи на більшій частині території Чехії скасовується вимога носити медичні маски в громадському транспорті та у внутрішніх приміщеннях будівель.

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Виняток становлять медичні та соціальні установи, а також Прага і Моравсько-Сілезький край. Там зберігається вимога закривати ніс і рот в окремих місцях, наприклад, в празькому метро і у внутрішніх приміщеннях, де проходять заходи з кількістю учасників понад 100 осіб.

З 1 липня всі визначні пам'ятки Чехії - замки, палаци і музеї - починають працювати в звичайному режимі.

Без обмежень можна також відвідувати басейни і зоопарки.

У внутрішніх приміщеннях культурних установ скасовується необхідність дотримуватися дистанції в два метри.

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Ресторани і бари знову зможуть працювати і після 23 години.

Глядачі кінотеатрів можуть приносити в зал для глядачів їжу і напої.

У районах Фрідек-Містек і Карвіна, де спостерігається зростання числа інфікованих, вимога носити маски поширюється на працівників сфери послуг, таких як перукарі тощо. Закриті для відвідування будинки для літніх людей. Заклади громадського харчування в цих районах можуть працювати тільки до 23 години

Нагадаємо, у центрі Праги на знаменитому Карловому мосту провели вечірку, щоб "символічно попрощатися" з коронавірусом.