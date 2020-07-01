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Чехия с 1 июля еще больше смягчила карантин

Среда, 1 июля 2020, 17:47

С 1 июля в Чехии еще больше смягчаются ограничения, введенные в целях борьбы с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

Со среды на большей части территории Чехии отменяется требование носить медицинские маски в общественном транспорте и во внутренних помещениях зданий.

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Исключение составляют медицинские и социальные учреждения, а также Прага и Моравско-Силезский край. Там сохраняется требование закрывать нос и рот в отдельных местах, например, в пражском метро и во внутренних помещениях, где проходят мероприятия с количеством участников более 100 человек.

С 1 июля все достопримечательности Чехии - замки, дворцы и музеи - начинают работать в обычном режиме.

Без ограничений можно посещать бассейны и зоопарки.

Во внутренних помещениях культурных учреждений отменяется необходимость соблюдать дистанцию ​​в два метра.

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Рестораны и бары снова смогут работать и после 23 часов.

Зрители кинотеатров могут приносить в зрительный зал еду и напитки.

В районах Фридек-Мистек и Карвина, где наблюдается рост числа инфицированных, требование носить маски распространяется на работников сферы услуг, таких как парикмахеры и т.п. Закрыты для посещения дома престарелых. Заведения общественного питания в этих районах могут работать только до 23 часов

Напомним, в центре Праги на знаменитом Карловом мосту провели вечеринку, чтобы "символически попрощаться" с коронавирусом.

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