Чехия с 1 июля еще больше смягчила карантин
С 1 июля в Чехии еще больше смягчаются ограничения, введенные в целях борьбы с эпидемией коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.
Со среды на большей части территории Чехии отменяется требование носить медицинские маски в общественном транспорте и во внутренних помещениях зданий.
Исключение составляют медицинские и социальные учреждения, а также Прага и Моравско-Силезский край. Там сохраняется требование закрывать нос и рот в отдельных местах, например, в пражском метро и во внутренних помещениях, где проходят мероприятия с количеством участников более 100 человек.
С 1 июля все достопримечательности Чехии - замки, дворцы и музеи - начинают работать в обычном режиме.
Без ограничений можно посещать бассейны и зоопарки.
Во внутренних помещениях культурных учреждений отменяется необходимость соблюдать дистанцию в два метра.
Рестораны и бары снова смогут работать и после 23 часов.
Зрители кинотеатров могут приносить в зрительный зал еду и напитки.
В районах Фридек-Мистек и Карвина, где наблюдается рост числа инфицированных, требование носить маски распространяется на работников сферы услуг, таких как парикмахеры и т.п. Закрыты для посещения дома престарелых. Заведения общественного питания в этих районах могут работать только до 23 часов
Напомним, в центре Праги на знаменитом Карловом мосту провели вечеринку, чтобы "символически попрощаться" с коронавирусом.