Фінляндія дозволила заходи за участі більше 500 осіб з певними умовами

У Фінляндії з 1 липня дозволили організовувати заходи просто неба за участі більше 500 осіб з певними умовами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Від сьогодні, 1 липня, у Фінляндії дозволені масові заходи за участі більше півтисячі людей – фестивалі, спортивні матчі тощо - якщо організатори виконують ключові заходи безпеки.

По-перше, зона проведення заходу має бути розмежована на менші сектори, відділені одне від одного "зонами захисту".

У кожному такому секторі має бути не більше 500 глядачів з можливістю дотримуватися дистанції 1-2 метри. Для кожного сектору мають бути окремий вхід, власні вбиральні і точки продажу їжі та напоїв.

Послаблювати обмеження "до 500 глядачів" для заходів у приміщеннях збираються на початку серпня, а повністю скасувати обмеження щодо масових заходів - на початку жовтня, якщо до того часу ситуація з коронавірусом не погіршиться.

Також поки що залишається чинною рекомендація працювати дистанційно у всіх випадках, коли це можливо.

Крім того, уряд рекомендує уникати несуттєвих поїздок за кордон – до усіх країн, за винятком Естонії, Латвії, Литви, Норвегії, Данії та Ісландії. Для всіх, хто повертається з інших країн, рекомендована 14-денна самоізоляція.

Як повідомлялося раніше, з 13 липня Фінляндія збирається відкрити кордони для громадян з країн ЄС та Шенгенської зони з меншою кількістю захворювань на коронавірус.

За останню добу в країні виявили 22 нових випадки коронавірусу - помітно більше, ніж переважна більшість показників останні 3 тижні, які лише двічі наближалися до 20.

Загалом з початку епідемії у Фінляндії зареєстрували 7236 підтверджених випадки коронавірусу та 328 смертей.