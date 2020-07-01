Финляндия разрешила мероприятия с участием более 500 человек с определенными условиями

В Финляндии с 1 июля позволили организовывать мероприятия под открытым небом с участием более 500 человек, но с определенными условиями.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

С сегодняшнего дня, 1 июля, в Финляндии разрешены массовые мероприятия под открытым небом с участием более полутысячи человек - фестивали, спортивные матчи и другие - если организаторы выполняют ключевые меры безопасности.

Во-первых, зона проведения мероприятия должна быть разграничена на меньшие сектора, отделенные друг от друга "зонами защиты".

В каждом таком секторе должно быть не более 500 зрителей с возможностью соблюдать дистанцию ​​1-2 метра. Для каждого сектора должны быть отдельный вход, собственные туалеты и точки продажи еды и напитков.

Ослаблять ограничения "до 500 зрителей" для мероприятий в помещениях собираются в начале августа, а полностью отменить ограничения по массовых мероприятий - в начале октября, если к тому времени ситуация не ухудшится.

Также пока остается в силе рекомендация работать дистанционно во всех случаях, когда это возможно.

Кроме того, правительство рекомендует избегать несущественных поездок за границу - во все страны, за исключением Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, Дании и Исландии. Для всех, кто возвращается из других стран, рекомендуется 14-дневная самоизоляция.

Как сообщалось ранее, с 13 июля Финляндия собирается открыть границы для граждан из стран ЕС и Шенгенской зоны с меньшим количеством случаев коронавируса.

За последние сутки в стране обнаружили 22 новых больных - заметно больше, чем большинство показателей за последние 3 недели, которые только дважды приближались к 20.

Всего с начала эпидемии в Финляндии зарегистрировали 7236 подтвержденных случаев коронавируса и 328 смертей.