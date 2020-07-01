Кокс і Квасневський, які зупиняли політпроцеси Януковича, бачать небезпеку за Зеленського

Колишній президент Польщі Александр Квасневський та експрезидент Європарламенту Пет Кокс оприлюднили спільну заяву, у якій застерігають українську владу від політично вмотивованих справ.

Відповідний документ оприлюднений на офіційному сайті Александра Квасневського, повідомляє "Європейська правда".

Кваснєвський та Кокс нагадують, що у 2012-2014 роках були членами моніторингової місії Європарламенту щодо неоднозначних кримінальних проваджень тодішньої влади проти політичних опонентів і були свідками вибіркової роботи судової системи.

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Вони зазначають, що у суспільній думці сформувалося очікування "посадок" топ-посадовців, які нібито скоїли злочини, але такі очікування не мають заміняти собою верховенство права.

"Інформація, якою ми володіємо, свідчить про те, що починається тривожне сповзання стандартів, крок назад, що може перерости у перегляд досягнень Майдану. Політична боротьба має відбуватися, але на виборах, а у парламенті – шляхом дебатів. Політичні опоненти повинні сходитися у боротьбі на цих аренах, а не у суді. Наближення виборів посилює нашу стурбованість, оскільки ми бачимо, що з політичними опонентами борються через судову систему, а не виборчий бюлетень", - наголошують Кваснєвський і Кокс.

Якщо такий розвиток подій продовжиться, додають вони, першими його жертвами стануть українська демократія та верховенства права – ключові елементи у цінностях, які підкріплюють європейські та євроатлантичні прагнення України.

Квасневський та Кокс наголошують, що Україні потрібно посилювати, а не підривати свої антикорупційні органи, судова та правоохоронна система мають залишатися незалежними, а вибіркове політично вмотивоване правосуддя "має залишитися явищем з минулого, а не інструментом для майбутнього".

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"Ми висловлюємо свою думку з почуття дружби, стурбованості і поваги. Мовчання у таких обставинах може сприйматися як згода, тож ми не можемо мовчати", - підсумовують вони.

Нагадаємо, раніше Європейський парламент оприлюднив заяву, у якій обіцяє пильно стежити за справою п'ятого президента України та застерігає від його переслідування з метою політичної боротьби.

Посольство США заявило, що система правосуддя не повинна використовуватися для зведення політичних рахунків, а посол Німеччини в Україні заявила, що не хотіла б повторення сценарію справи Тимошенко.

Раніше від політичного переслідування Порошенка застерегли провідні члени Європарламенту.

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