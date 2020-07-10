У небі над Стокгольмом намалювали великі серця у пам’ять про загиблих від епідемії

У четвер, 9 липня, у небі Стокгольма два літаки намалювали великі серця у пам’ять про загиблих від епідемії COVID-19 та на підтримку людей, які опинились у скрутному становищі внаслідок "коронакризи".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Літаки здійснили маневри на висоті близько 3 кілометрів. За штурвалами були пілоти Бенгт Андерссон та Якоб Голлендер, фахівці з повітряних шоу.

"Це акція у пам'ять про загиблих від коронавірусу, а також знак підтримки тим, хто втратив роботу, зокрема, в авіагалузі", - розповів Якоб Голлендер.

Вчора кількість померлих від коронавірусу у Швеції досягла 5500, а кількість заражень з початку епідемії зросла до 74 333.

Останній тиждень приріст нових випадків суттєво знизився: найбільші щоденні показники не перевищували 800, тоді як в червні неодноразово реєстрували понад 1500 нових хворих.

Варто зазначити, що цей "стрибок" кількості нових заражень збігся у часі з рішенням Швеції про розширення тестування на хворих із помірними симптомами.

Зараз Швеція – на 5-му місці у світі за кількістю померлих від COVID-19 на мільйон населення. Кількість жертв коронавірусу в країні в рази більша, ніж у її північних сусідів – Норвегії, Фінляндії та Данії.

Водночас, Швеція поки не вважає помилкою обрану стратегію реагування на пандемію.

Нагадаємо, на відміну від більшості країн світу, тут зовсім не запроваджували жорсткого карантину.

Детальніше про це читайте у статті: Експеримент триватиме: чому Швеція не визнає помилкою відмову від жорсткого карантину.