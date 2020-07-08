"Не знайомтесь у відпустці": у Швеції оновили коронавірусні рекомендації 

Агентство охорони здоров'я Швеції закликало жителів продовжувати дотримуватись соціальної дистанції та уникати зустрічей з новими людьми цього літа, щоб зменшити ризик другої хвилі коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Ключові моменти оновлених рекомендацій - продовжувати діяти відповідально під час подорожей та уникати зустрічей з новими людьми, а також дотримуватися попередніх вказівок щодо гігієни та соціального дистанціювання.

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"Меседж такий: подорожуйте відповідально, уникайте місць скупчення людей, залишайтеся вдома, якщо ви хворі, і уникайте контактів з людьми, з якими зазвичай не маєте контактів. Не заводьте нових знайомств у відпустці", - заявили в Агентстві охорони здоров'я.

На відміну від інших країн, Швеція ніколи не запроваджувала офіційних обмежень щодо кількості людей чи домогосподарств, які можуть зустрічатися разом, але протягом кількох місяців просила мешканців уникати великих зібрань та переповнених місць, а також обмежувати їхні соціальні контакти.

У Швеції продовжує спостерігатися стійке падіння рівня смертності, кількості пацієнтів у реанімації та серйозних ускладнень, пов’язаних з коронавірусом. Але напередодні літа Агентство охорони здоров'я підкреслило, що ці позитивні зрушення стали наслідком соціального дистанціювання, яке важливо продовжувати.

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Нагадаємо, раніше десять найбільших аеропортів Швеції оновили свої рекомендації для пасажирів і рекомендують носити маски всередині терміналів.

На початку липня у Швеції мобільність населення всередині країни наблизилася до рівня, який спостерігався до початку епідемії коронавірусу.

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