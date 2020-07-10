В небе над Стокгольмом нарисовали большие сердца в память о погибших от эпидемии

В четверг, 9 июля, в небе Стокгольма два самолета нарисовали большие сердца в память о погибших от эпидемии коронавируса и в поддержку людей, оказавшихся в трудном положении из-за "коронакризиса".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Самолеты совершили маневры на высоте около 3 километров. За штурвалами были пилоты Бенгт Андерссон и Якоб Голлендер, специалисты по воздушным шоу.

"Это жест памяти погибшим от коронавируса, а также знак поддержки тем, кто потерял работу, в частности, в авиаотрасли", - рассказал Голлендер.

Вчера количество умерших от коронавируса в Швеции достигло 5500, а количество заражений с начала эпидемии выросло до 74 333.

В последнюю неделю прирост новых случаев существенно снизился: ежедневные показатели не превышали 800, тогда как в июне неоднократно регистрировали более 1500 новых больных.

Стоит отметить, что этот "скачок" числа новых заражений совпал по времени с решением Швеции о расширении тестирования на больных с умеренными симптомами.

Сейчас Швеция - на пятом месте в мире по числу умерших от COVID-19 на миллион населения. Число жертв коронавируса в стране в разы больше, чем у ее северных соседей - Норвегии, Финляндии и Дании.

В то же время, Швеция пока не считает ошибкой выбранную стратегию реагирования на пандемию.

Напомним, в отличие от большинства стран мира, здесь совсем не вводили жесткого карантина.