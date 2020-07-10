У пресслужбі уряду Німеччини знайшли іноземного шпигуна

У пресслужбі федерального уряду Німеччини протягом багатьох років працював співробітник, який шпигував для спецслужб Єгипту.

Про це йдеться у звіті, який у четвер представив глава МВС Німеччини Горст Зеєгофер, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

Повідомляється, що ця людина була співробітником пресслужби середньої ланки. Для працевлаштування службовець мав здати іспит та пройти два роки професійної підготовки.

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Згідно зі звітом, німецька поліція провела "заходи" щодо цієї людини в грудні 2019 року. У будівлі, де працювала зазначена особа, було проведено обшуки.

Федеральний прокурор підтвердив, що цій людині пред'явлено звинувачення в шпигунстві. Розслідування все ще триває.

"Існують ознаки того, що єгипетські служби намагаються завербувати єгиптян, які живуть в Німеччині, в розвідувальних цілях, коли ті відвідують єгипетські дипломатичні місії в Німеччині чи їздять у Єгипет", - йдеться у звіті.

Уряд Німеччини вважає, що єгипетські спецслужби прагнуть зібрати інформацію про єгиптян, які проживають в Німеччині, і можуть бути членами групи "Братів-мусульман" чи членами коптської християнської громади.

Справа про єгипетського шпигуна є частиною звіту, представленого в Берліні міністром внутрішніх справ. Його основні результати показали, що минулого року різко зріс рівень правого екстремізму в Німеччині.