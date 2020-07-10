У пресслужбі уряду Німеччини знайшли іноземного шпигуна
У пресслужбі федерального уряду Німеччини протягом багатьох років працював співробітник, який шпигував для спецслужб Єгипту.
Про це йдеться у звіті, який у четвер представив глава МВС Німеччини Горст Зеєгофер, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.
Повідомляється, що ця людина була співробітником пресслужби середньої ланки. Для працевлаштування службовець мав здати іспит та пройти два роки професійної підготовки.
Згідно зі звітом, німецька поліція провела "заходи" щодо цієї людини в грудні 2019 року. У будівлі, де працювала зазначена особа, було проведено обшуки.
Федеральний прокурор підтвердив, що цій людині пред'явлено звинувачення в шпигунстві. Розслідування все ще триває.
"Існують ознаки того, що єгипетські служби намагаються завербувати єгиптян, які живуть в Німеччині, в розвідувальних цілях, коли ті відвідують єгипетські дипломатичні місії в Німеччині чи їздять у Єгипет", - йдеться у звіті.
Уряд Німеччини вважає, що єгипетські спецслужби прагнуть зібрати інформацію про єгиптян, які проживають в Німеччині, і можуть бути членами групи "Братів-мусульман" чи членами коптської християнської громади.
Справа про єгипетського шпигуна є частиною звіту, представленого в Берліні міністром внутрішніх справ. Його основні результати показали, що минулого року різко зріс рівень правого екстремізму в Німеччині.