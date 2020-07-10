В пресс-службе правительства Германии нашли иностранного шпиона

В пресс-службе федерального правительства Германии на протяжении многих лет работал сотрудник, который шпионил для спецслужб Египта.

Об этом говорится в отчете, который в четверг представил глава МВД Германии Хорст Зеехофер, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Сообщается, что этот человек был сотрудником пресс-службы среднего звена. Для трудоустройства служащий должен был сдать экзамен и пройти два года профессиональной подготовки.

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Согласно отчету, немецкая полиция провела "мероприятия" в отношении этого человека в декабре 2019 года. В здании, где работала указанное лицо, были проведены обыски.

Федеральный прокурор подтвердил, что этому человеку предъявлено обвинение в шпионаже. Расследование все еще продолжается.

"Существуют признаки того, что египетские службы пытаются завербовать египтян, живущих в Германии, в разведывательных целях, когда те посещают египетские дипломатические миссии в Германии или ездят в Египет", - говорится в отчете.

Правительство Германии считает, что египетские спецслужбы стремятся собрать информацию о египтянах, проживающих в Германии, и могут быть членами группы "Братьев-мусульман" или членами коптской христианской общины.

Дело египетского шпиона является частью отчета, представленного в Берлине министром внутренних дел. Его основные результаты показали, что в прошлом году уровень правого экстремизма в Германии резко вырос.