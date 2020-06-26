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У Данії визнали винним у шпигунстві на користь Ірану громадянина Норвегії, вихідця з Ірану

П'ятниця, 26 червня 2020, 15:21

У Данії суд визнав винним у шпигунстві на користь Ірану громадянина Норвегії, вихідця з Ірану.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Associated Press.

У п'ятницю, 26 червня, міський суд Роскілле, що неподалік від столиці Копенгагена, визнав винним у шпигунстві на користь Ірану та допомозі у підготовці вбивства 40-річного громадянина Норвегії родом з Ірану. Його ім'я не розкривають, засідання відбувалося за закритими дверима.

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Як встановило слідство, чоловік протягом 25-27 вересня 2018 року збирав інформацію про іншого громадянина Ірану, який наразі проживає у Данії.

Інформацію він передавав співробітникові спецслужб Ірану. Доказом цього є їхнє листування у месенджерах.

Суд зазначає, що чоловік мав бути обізнаний про незаконність його роботи на користь іранських спецслужб, за що законодавство Данії передбачає позбавлення волі на термін до 6 років.

Також, стверджує суд, чоловікові було відомо про те, що його дії допомогли іранським спецслужбам спланувати замах на вбивство.

Звинувачуваний не визнав свою провину та відмовлявся свідчити під час засідань.

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Данія Іран
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