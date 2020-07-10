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Італія планує продовжити надзвичайний стан, запроваджений у січні через коронавірус

П'ятниця, 10 липня 2020, 13:52

Італія швидше за все продовжить надзвичайний стан, введений через коронавірусну кризу - термін його дії спливає 31 липня. 

Про це заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Можливе продовження означає, що у нас є можливість продовжувати вживати необхідних заходів, щоб протистояти епідемії, - сказав Конте, виступаючи в кулуарах церемонії у Венеції.

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Наприкінці січня Італія оголосила шестимісячний надзвичайний стан, який дозволив уряду діяти швидше в ухваленні рішень.  

Надзвичайний стан ввели після того, як двоє китайських отримали позитивний результат тесту новий коронавірус - перші випадки інфікування в країні. 

Як повідомлялось, Італія тимчасово заборонила в’їзд на свою територію та пряме й непряме авіасполучення з 13 країнами з-поза меж ЄС, які віднесла до "червоної зони". 

Днями у Бергамо з реанімації виписали останнього пацієнта з коронавірусом.

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Італія Коронавірус
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