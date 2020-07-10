Италия планирует продлить чрезвычайное положение, введенное в январе из-за коронавируса

Италия скорее всего продлит чрезвычайное положение, введенное в связи с коронавирусным кризисом - срок его действия истекает 31 июля.

Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Возможное продление означает, что у нас есть возможность продолжать принимать необходимые меры, чтобы противостоять эпидемии", - сказал Конте, выступая в Венеции.

Читайте также Коронавирус еще больше усилил неравенство в Италии

В конце января Италия объявила шестимесячное чрезвычайное положение, что позволило правительству действовать быстрее в принятии решений.

Чрезвычайное положение ввели после того, как двое китайцев получили положительный результат теста на коронавирус - первые случаи инфицирования в стране.

Как сообщалось, Италия временно запретила въезд на свою территорию и прямое и косвенное авиасообщение с 13 странами из-за пределов ЕС, которые отнесены к "красной зоне".

На днях в Бергамо из реанимации выписали последнего пациента с коронавирусом.