Италия планирует продлить чрезвычайное положение, введенное в январе из-за коронавируса
Италия скорее всего продлит чрезвычайное положение, введенное в связи с коронавирусным кризисом - срок его действия истекает 31 июля.
Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
"Возможное продление означает, что у нас есть возможность продолжать принимать необходимые меры, чтобы противостоять эпидемии", - сказал Конте, выступая в Венеции.
В конце января Италия объявила шестимесячное чрезвычайное положение, что позволило правительству действовать быстрее в принятии решений.
Чрезвычайное положение ввели после того, как двое китайцев получили положительный результат теста на коронавирус - первые случаи инфицирования в стране.
Как сообщалось, Италия временно запретила въезд на свою территорию и прямое и косвенное авиасообщение с 13 странами из-за пределов ЕС, которые отнесены к "красной зоне".
На днях в Бергамо из реанимации выписали последнего пациента с коронавирусом.