Сербія і Косово поновлять переговори з відеоконференції, зустріч у Брюсселі перенесли

Переговори між Сербією та Косовом відновляться у неділю у форматі відеоконференції, а не особистої зустрічі у Брюсселі, як очікувалося.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на джерело в адміністрації президента Франції.

"Франція та Німеччина разом отримали підтвердження сьогодні вранці від президента (Сербії) Вучича та прем'єр-міністра Косова Авдулли Хоті, що вони продовжать переговори про нормалізацію з неділі через відеоконференцію та в четвер особисто в Брюсселі", - заявило джерело.

Цього тижня у Єврокомісії повідомляли, що переговори Сербії та Косова поновляться 12 липня у Брюсселі, за посередництва ЄС.

Нагадаємо, наприкінці червня перемовини Сербії та Косова про примирення опинилися під загрозою у зв’язку з висуненням звинувачень у воєнних злочинах проти президента Косова та колишнього спікера парламенту Косова.

Ці події зірвали зустріч Белграда та Приштини у Білому домі за посередництва США, яка планувалася на 27 червня.

Після цього президент Європейської ради Шарль Мішель закликав до прогресу у діалозі Сербії та Косова, попри звинувачення у Гаазі проти лідерів Косова. Ця тема була ключовим питанням обговорення під час візиту Авдулли Хоті до Брюсселя 25 червня.