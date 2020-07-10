Сербия и Косово возобновят переговоры с видеоконференции, встречу в Брюсселе перенесли

Переговоры между Сербией и Косовом возобновятся в воскресенье в формате видеоконференции, а не личной встречи в Брюсселе, как ожидалось.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в администрации президента Франции.

"Франция и Германия вместе получили подтверждение сегодня утром от президента (Сербии) Вучича и премьер-министра Косова Хоти, что они продолжат переговоры о нормализации с воскресенья через видеоконференцию и в четверг лично в Брюсселе", - заявил источник.

На этой неделе в Еврокомиссии сообщали, что переговоры Сербии и Косова возобновятся 12 июля в Брюсселе при посредничестве ЕС.

Напомним, в конце июня переговоры Сербии и Косова о примирении оказались под угрозой в связи с выдвижением обвинений в военных преступлениях против президента и бывшего спикера парламента Косова.

Эти события сорвали встречу Белграда и Приштины в Белом доме при посредничестве США, которая планировалась на 27 июня.

После этого президент Европейского совета Шарль Мишель призвал к прогрессу в диалоге Сербии и Косово, несмотря на обвинения в Гааге против лидеров Косова. Эта тема была ключевым вопросом обсуждения во время визита Авдуллы Хоти в Брюссель 25 июня.