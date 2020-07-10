Прем’єр Люксембургу, одружений гей, розкритикував гомофобну кампанію Дуди

Прем'єр-міністр Люксембургу, одружений зі своїм партнером, розкритикував президентську кампанію Анджея Дуди, спрямовану проти ЛГБТ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у інтерв’ю німецькому виданню Der Spiegel.

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель - гомосексуаліст. Він одружився зі своїм партнером у 2015 році, через рік після того, як Люксембург ухвалив закон, що дозволяє одностатеві шлюби.

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"Очевидно, іноді говорять речі, які не слід говорити під час виборчих кампаній. Я не забуду цих слів", - сказав Беттель.

"Я був дуже здивований тим, що сказав пан Дуда. Я зустрічався з ним кілька разів. Він навіть запросив мене та мого чоловіка до Польщі", - додав прем'єр-міністр Люксембургу.

Анджей Дуда зробив свою ворожу щодо ЛГБТ позицію однією з головних тем виборчої кампанії. Нещодавно він назвав права ЛГБТ "ідеологією" більш небезпечною, ніж комунізм,а також офіційно запропонував поправку до Конституції щодо заборони одностатевим парам усиновлювати дітей.