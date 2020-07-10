Премьер Люксембурга, гей в браке, раскритиковал гомофобную кампанию Дуды

Премьер-министр Люксембурга, который пребывает в браке со своим партнером, раскритиковал президентскую кампанию Анджея Дуды, направленную против ЛГБТ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель - гомосексуалист. Он женился на своем партнере в 2015 году, через год после того, как Люксембург принял закон, разрешающий однополые браки.

Читайте также В Еврокомиссии раскритиковали президента Польши за высказывания о ЛГБТ

"Очевидно, иногда говорят вещи, которые не следует говорить во время избирательных кампаний. Я не забуду этих слов", - сказал Беттель.

"Я был очень удивлен тем, что сказал господин Дуда. Я встречался с ним несколько раз. Он даже пригласил меня и моего мужа в Польшу", - добавил премьер-министр Люксембурга.

Дуда сделал свою враждебную в отношении ЛГБТ позицию одной из главных тем избирательной кампании. Недавно он назвал права ЛГБТ "идеологией" более опасной, чем коммунизм, а также официально предложил поправку к Конституции о запрете однополым парам усыновлять детей.