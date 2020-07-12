В Польше проходит второй тур выборов президента

В Польше в воскресенье проходит второй тур выборов президента. За пост борются действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Избирательные участки открылись в 7:00 утра и будут работать до 21:00. Из-за пандемии COVID-19 выборы проводятся в санитарном режиме. Маски обязательны на участках.

По результатам первого тура Дуда получил 43,5% голосов, за его конкурента Тшасковского отдали свои голоса 30,46% избирателей.

Согласно последнему опросу, Тшасковский лидировал с минимальным отрывом. Он получил поддержку 47,4% избирателей. Дуду поддерживают 45,7% респондентов. Важно, что 6,9% опрошенных до сих пор не определились, за кого отдадут свой голос.

Дуда накануне второго тура предложил внести в Конституцию изменение, которое запретит ЛГБТ-парам усыновлять детей.

Он подписал проект конституционной поправки, которая теперь поступит в Сейм. Для изменения Конституции необходимо большинство в две трети нижней палаты парламента. После выборов в октябре PiS не имеет достаточного количества голосов для проведения таких изменений.

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