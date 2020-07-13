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В аеропортах Франції тестуватимуть мандрівників із країн "червоної зони"

Понеділок, 13 липня 2020, 08:43

В найближчі дні у французьких аеропортах з'являться тести на коронавірус для мандрівників, які прибувають з країн так званої "червоної зони". 

Про це в неділю, 12 липня, повідомив офіційний представник уряду Габріель Атталь, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

В уряді зазначили, що всі тестування будуть здійснюватися за умови добровільної згоди самих мандрівників. Повідомляється, що мова йде про експрес-тести.

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Також тест можна буде не робити при наявності довідки про проходження тесту в країні вильоту. Чи передбачена в разі відмови від тесту заборона на в'їзд або обов'язковий карантин, влада не уточнює.

Самі тести ще на етапі схвалення в міністерстві охорони здоров'я. Планується щодня проводити близько двох тисяч тестів. 

Точної дати запуску такого тестування ще немає, але влада обіцяє, що воно почнеться в найближчі дні.

Про запуск у Франції виробництва нових експрес-тестів EasyCov стало відомо в кінці травня. Однак у відкритий продаж вони поки не надійшли. Новий тест може проводитися поза спеціалізованими лабораторіями на основі аналіз слини, взятого з язика пацієнта. Отримання результату займає менше години.

Раніше повідомлялося, що в аеропортах Києва та Львова встановлять лабораторії, щоб прибулі пасажири могли робити там ПЛР-тести й у разі негативного результату не проходили самоізоляцію.

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