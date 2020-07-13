В аэропортах Франции будут тестировать путешественников из стран "красной зоны"

В ближайшие дни во французских аэропортах появятся тесты на коронавирус для путешественников, прибывающих из стран так называемой "красной зоны".

Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщил официальный представитель правительства Габриэль Атталь, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

В правительстве отметили, что все тестирования будут осуществляться при условии добровольного согласия самих путешественников. Сообщается, что речь идет о экспресс-тестах.

Также тест можно будет не делать при наличии справки о прохождении теста в стране вылета. Предусмотрен ли в случае отказа от теста запрет на въезд или обязательный карантин, власть не уточняет.

Сами тесты еще на этапе одобрения в министерстве здравоохранения. Планируется ежедневно проводить около двух тысяч тестов.

Точной даты запуска такого тестирования еще нет, но власти обещают, что оно начнется в ближайшие дни.

О запуске во Франции производства новых экспресс-тестов EasyCov стало известно в конце мая. Однако в продажу они пока не поступили. Новый тест может проводиться вне специализированных лабораторий на основе анализ слюны, взятой с языка пациента. Получение результата занимает менее часа.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Киева и Львова установят лаборатории, чтобы прибывшие пассажиры могли делать там ПЦР-тесты и в случае отрицательного результата не проходили самоизоляцию.