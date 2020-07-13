В Іспанії відбулися перші від початку пандемії вибори

В Іспанії у неділю у двох північних регіонах пройшли вибори на тлі жорстких заходів безпеки, щоб не допустити поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

Регіональна влада і в Країні Басків, і в Галісії, де відбувалось голосування, заборонила приходити на дільниці понад 400 людям із підтвердженим COVID-19. Їм довелося голосувати поштою або делегувати свій голос іншій особі.

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Виборці були зобов’язані носити маски і залишатися на відстані 1,5 метра на виборчих дільницях, оснащених засобами для дезінфекції рук.

Обидва регіональні уряди спершу скликали вибори на 5 квітня, але їх відклали через швидке зростання кількості інфікованих. Це були перші вибори в Іспанії з початку пандемії, що забрала життя щонайменше 28 тисяч людей в країні.

В обох регіонах зросла кількість виборців, які голосували поштою, а також тих, хто не голосував взагалі. Понад 47% виборців в Країні Басків і понад 41% в Галісії не проголосували.

В Країні Басків перемогла Баскійська націоналістична партія, але, ймовірно, їй доведеться створити коаліційний уряд із соціалістами прем'єр-міністра Педро Санчеса. Консервативна Народна партія зберегла абсолютну більшість в Галісії.

Сюрпризом голосування стало проходження крайньої правої партії Vox в баскський парламент з одним місцем.

Як повідомлялося, уряд Іспанії направить тисячі поліцейських на головні курорти цього літа, щоб вони контролювали дотримання санітарних правил.