В Испании состоялись первые с начала пандемии выборы
В Испании в воскресенье в двух северных регионах прошли выборы на фоне жестких мер безопасности, чтобы не допустить распространения коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.
Региональные власти и в Стране Басков, и в Галисии, где проходило голосование, запретили приходить на участки более чем 400 людям с подтвержденным COVID-19. Им пришлось голосовать по почте или делегировать свой голос другому лицу.
Избиратели были обязаны носить маски и оставаться на расстоянии 1,5 метра на избирательных участках, оснащенных средствами для дезинфекции рук.
Оба региональных правительства сначала созвали выборы на 5 апреля, но их отложили из-за быстрого роста количества инфицированных. Это были первые выборы в Испании с начала пандемии, унесшей жизни по меньшей мере 28 000 человек в стране.
В обоих регионах выросло количество избирателей, которые голосовали по почте, а также тех, кто не голосовал вообще. Более 47% избирателей в Стране Басков и более 41% в Галисии не проголосовали.
В Стране Басков победила Баскская националистическая партия, но, вероятно, ей придется создать коалиционное правительство с социалистами премьер-министра Педро Санчеса. Консервативная Народная партия сохранила абсолютное большинство в Галисии.
Сюрпризом голосования стало прохождение ультраправой партии Vox в баскский парламент с одним местом.
Как сообщалось, правительство Испании направит тысячи полицейских на главные курорты этого лета, чтобы они контролировали соблюдение санитарных правил.