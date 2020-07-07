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В Іспанії дослідження виявило антитіла до коронавірусу у 5% людей

Вівторок, 7 липня 2020, 14:21

Дослідження, проведене серед понад 60 тисяч людей в Іспанії, показало, що тільки у 5% виробилися антитіла щодо коронавірусу. 

Про це йдеться в публікації медичного журналу Lancet, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Дослідження показало, що поширення антитіл до COVID-19 в прибережних регіонах було нижчим від 3%, але вищим у районах, де відбулися спалахи захворювання.

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"Не дивлячись на великий вплив COVID-19 в Іспанії, оцінки поширення антитіл залишаються низькими і явно недостатні для забезпечення колективного імунітету", - йдеться в звіті авторів дослідження.

"В даний час важко досягти колективного імунітету без урахування супутнього збитку від багатьох випадків смерті серед населення і надмірного навантаження на системи охорони здоров'я", - кажуть дослідники.

Колективний імунітет досягається, коли достатня кількість людей заражається вірусом, щоб зупинити його поширення. Від 70% до 90% населення має мати імунітет, щоб захистити неінфікованих.

"У цій ситуації заходи соціальної дистанції і зусилля з виявлення та ізоляції нових випадків і їх контактів необхідні для боротьби з епідемією в майбутньому", - роблять висновки дослідники.

Вважається, що це дослідження є найбільшим в своєму роді щодо коронавірусу в Європі.

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Подібні дослідження проводилися в Китаї і США, і "ключовий висновок з цих репрезентативних когорт полягає в тому, що більша частина населення, вочевидь, не піддається впливу коронавірусу навіть в районах з широко поширеною вірусною циркуляцією", йдеться у матеріалі Lancet.

Як повідомлялось, у Бельгії дослідження виявило антитіла до коронавірусу у менше ніж у 6% людей.

Водночас у 42% мешканців австрійського "курорту-розсадника" коронавірусу виявили антитіла до нього.

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