Литва оновила список країн, при в’їзді з яких потрібна ізоляція: серед них Україна

Литва доповнила список країн, приїжджим з яких доведеться провести 14 днів у самоізоляції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У цей список минулого тижня включили Румунію, Болгарію, Віргінські острови, Сейшели, Джібуті, Сан-Марино і Есватіні. Сьогодні в нього додали Гану.

Також в списку залишається Україна. З цих країн можуть приїхати тільки жителі Литви і ті іноземці, у яких є дозвіл на в'їзд до Литви.

Всього в списку 63 країни зі складною ситуацією, де за останні 14 днів коронавірус встановили більше ніж у 25 осіб на 100 000 жителів.

Люди, які повернулися з таких країн, протягом 24 годин повинні передати свої дані фахівцям Національного центру громадської охорони здоров'я. Всі вони повинні провести в ізоляції 14 днів, навіть якщо їхали через ці країни транзитом.

Такий порядок поширюється і на громадян Литви, які приїхали з цих країн, і на іноземців, у яких є дозвіл на в'їзд до Литви.

крім окремих категорій. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

Українці можуть перевірити можливість в'їзду за кордон за кількома сервісами: список.

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