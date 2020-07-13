Литва обновила список стран, при въезде из которых нужна изоляция: среди них Украина

Литва дополнила список стран, приезжим из которых придется провести 14 дней в самоизоляции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В этот список на прошлой неделе включили Румынию, Болгарию, Виргинские острова, Сейшелы, Джибути, Сан-Марино и Эсватини. Сегодня в него добавили Гану.

Также в списке остается Украина. Из этих стран могут приехать только жители Литвы и те иностранцы, у которых есть разрешение на въезд в Литву.

Всего в списке 63 страны со сложной ситуацией, где за последние 14 дней коронавирус установили больше чем у 25 человек на 100 000 жителей.

Люди, вернувшиеся из таких стран, в течение 24 часов должны передать свои данные специалистам Национального центра общественного здравоохранения. Все они должны провести в изоляции 14 дней, даже если ехали через эти страны транзитом.

Такой порядок распространяется и на приехавших из этих стран граждан Литвы и на иностранцев, у которых есть разрешение на въезд в Литву.

Напоминаем: въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

Украинцы могут проверить возможность въезда за границу по нескольким сервисам: список.