Турция будет скрывать христианские мозаики Святой Софии во время молитв
Мозаики собора Святой Софии в Стамбуле во время мусульманской молитвы будут покрывать завесами или закрывать лазерами, заявил в понедельник представитель правящей партии Турции после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган превратил музей в мечеть.
Об этом "Европейская правда" сообщает со ссылкой на агентство Reuters.
Христианские изображения будут открыты для всех посетителей в другое время, а вход внутрь будет бесплатным, сказал представитель Омер Челик на пресс-конференции в Анкаре.
Каким образом будут работать лазеры, пока не понятно.
Челик заверил, что собор будет "лучше сохранен" после решения Турции превратить культовую памятник в мечеть. Он добавил, что Турция открыта к сотрудничеству с ЮНЕСКО по сохранению наследия Святой Софии.
Во вторник МИД Турции заявил, что Айя-София будет открыта для посетителей всех вероисповеданий, и любой желающий сможет посетить здание.
Напомним, в пятницу 10 июля турецкий суд постановил, что решение о преобразовании мечети в музей в 1934 году было незаконным. Эрдоган мгновенно подписал указ о присвоении Айя-Софии статуса мечети.
Этот шаг вызвал международную критику и беспокойство, в том числе со стороны Греции, США и России, а также ЮНЕСКО и Папы Франциска.
Турция настаивает, что статус архитектурного памятника является ее внутренним делом.
Подробнее об этом решении в статье: Второе убийство Византии: что означает решение Эрдогана сделать Святую Софию мечетью