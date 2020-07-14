Турция будет скрывать христианские мозаики Святой Софии во время молитв

Мозаики собора Святой Софии в Стамбуле во время мусульманской молитвы будут покрывать завесами или закрывать лазерами, заявил в понедельник представитель правящей партии Турции после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган превратил музей в мечеть.

Об этом "Европейская правда" сообщает со ссылкой на агентство Reuters.

Христианские изображения будут открыты для всех посетителей в другое время, а вход внутрь будет бесплатным, сказал представитель Омер Челик на пресс-конференции в Анкаре.

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Каким образом будут работать лазеры, пока не понятно.

Челик заверил, что собор будет "лучше сохранен" после решения Турции превратить культовую памятник в мечеть. Он добавил, что Турция открыта к сотрудничеству с ЮНЕСКО по сохранению наследия Святой Софии.

Во вторник МИД Турции заявил, что Айя-София будет открыта для посетителей всех вероисповеданий, и любой желающий сможет посетить здание.

Напомним, в пятницу 10 июля турецкий суд постановил, что решение о преобразовании мечети в музей в 1934 году было незаконным. Эрдоган мгновенно подписал указ о присвоении Айя-Софии статуса мечети.

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Этот шаг вызвал международную критику и беспокойство, в том числе со стороны Греции, США и России, а также ЮНЕСКО и Папы Франциска.

Турция настаивает, что статус архитектурного памятника является ее внутренним делом.

Подробнее об этом решении в статье: Второе убийство Византии: что означает решение Эрдогана сделать Святую Софию мечетью