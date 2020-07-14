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В Польщі розбився легкомоторний літак, двоє людей загинули

Вівторок, 14 липня 2020, 12:53

В аеропорту польського міста Бдигощ у вівторок вранці розбився легкомоторний літак, дві людини загинули.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

За даними пожежної охорони, аварія сталася після 10 години ранку. Літак розбився на злітно-посадковій смузі. 

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Двоє людей загинули на місці, повідомив черговий офіцер з провінційного штабу державної протипожежної служби.

За неофіційною інформацією, літак впав на злітно-посадкову смугу під час заходу на посадку. В результаті літак загорівся.

П'ять пожежних команд і охорона летовища працюють на місці. Причини аварії поки не відомі.

Нагадаємо, у Польщі спортивний літак аварійно приземлився на приватний будинок, обійшлося без загиблих.

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