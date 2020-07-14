В Польщі розбився легкомоторний літак, двоє людей загинули
Вівторок, 14 липня 2020, 12:53
В аеропорту польського міста Бдигощ у вівторок вранці розбився легкомоторний літак, дві людини загинули.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.
За даними пожежної охорони, аварія сталася після 10 години ранку. Літак розбився на злітно-посадковій смузі.
Двоє людей загинули на місці, повідомив черговий офіцер з провінційного штабу державної протипожежної служби.
За неофіційною інформацією, літак впав на злітно-посадкову смугу під час заходу на посадку. В результаті літак загорівся.
П'ять пожежних команд і охорона летовища працюють на місці. Причини аварії поки не відомі.
Нагадаємо, у Польщі спортивний літак аварійно приземлився на приватний будинок, обійшлося без загиблих.
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