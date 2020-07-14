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В Польше разбился легкомоторный самолет, два человека погибли

Вторник, 14 июля 2020, 12:53

В аэропорту польского города Бдигощ во вторник утром разбился легкомоторный самолет, два человека погибли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

По данным пожарной охраны, авария произошла после 10:00. Самолет разбился на взлетно-посадочной полосе.

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Два человека погибли на месте, сообщил дежурный офицер из провинциального штаба государственной противопожарной службы.

По неофициальной информации, самолет упал на взлетно-посадочную полосу при заходе на посадку. В результате самолет загорелся.

Пять пожарных команд и охрана аэропорта работают на месте. Причины аварии пока неизвестны.

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