Україна і Угорщина виконали одну з передумов зустрічі Орбана і Зеленського 

У Будапешті у вівторок відбулася зустріч співголів змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики, інформує "Європейська правда".

Зокрема, в Будапешті пройшла зустріч заступниці міністра культури та інформаційної політики України Світлани Фоменко та уповноваженого міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини з питань розвитку політики сусідства Ференца Калмара.

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Повідомляється, що зустріч відбулася на виконання домовленостей, досягнутих під час візиту глави МЗС Дмитра Кулеби в Угорщину 29 травня, а також у контексті підготовки до візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в Україну, проведення якого попередньо планується у липні 2020 року.

"Сторони висловили задоволення відновленням роботи комісії та домовилися про подальші конкретні кроки для організації її засідання, яке має відбутися згідно з принципом почерговості в Україні", - сказано в повідомленні.

Раніше Дмитро Кулеба заявляв, що для зустрічі президента України та прем’єра Угорщини потрібно ще два підготовчих елементи. Це засідання спільної комісії з питань національних меншин та спільної робочої групи з питань освіти.

Кулеба повідомляв, що комісія зустрінеться на рівні співголів найближчим часом.

Наприкінці червня заступник глави МЗС Василь Боднар заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном може відбутися наприкінці липня.