Украина и Венгрия выполнили одно из условий для встречи Орбана и Зеленского

В Будапеште во вторник состоялась встреча сопредседателей смешанной украинско-венгерской комиссии по вопросам обеспечения прав национальных меньшинств.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики, информирует "Европейская правда".

В частности, в Будапеште прошла встреча заместителя министра культуры и информационной политики Украины Светланы Фоменко и уполномоченного министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии по вопросам развития политики соседства Ференца Калмара.

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Сообщается, что встреча состоялась во исполнение договоренностей, достигнутых во время визита главы МИД Дмитрия Кулебы в Венгрию 29 мая, а также в контексте подготовки к визиту премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Украину, проведение которого предварительно планируется в июле 2020 года.

"Стороны выразили удовлетворение возобновлением работы комиссии и договорились о дальнейших конкретных шагах для организации ее заседания, которое должно состояться в соответствии с принципом очередности в Украине", - сказано в сообщении.

Ранее Дмитрий Кулеба заявлял, что для встречи президента Украины и премьера Венгрии нужно еще два подготовительных элемента. Это заседание совместной комиссии по вопросам национальных меньшинств и совместной рабочей группы по вопросам образования.

Кулеба сообщал, что комиссия встретится на уровне сопредседателей в ближайшее время.

В конце июня заместитель главы МИД Василий Боднар заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном может состояться в конце июля.