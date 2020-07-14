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Франція на тлі пандемії провела особливу церемонію до Дня взяття Бастилії 

Вівторок, 14 липня 2020, 14:49

Франція, яка 14 липня відзначає національне свято, День взяття Бастилії, цьогоріч провела святкування у незвичному форматі у зв’язку з пандемією коронавірусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

В умовах санітарних обмежень грандіозний військовий парад на Єлисейських полях замінили церемонією на площі Згоди. Головними героями урочистостей стали медики, які перебували на передовій у боротьбі з епідемією коронавірусу. 

 

Після історичної частини церемонії відбувся авіаційний парад, особливе місце у якому було відведено військово-транспортній авіації, літакам А400М і заправників А330, які брали участь в боротьбі з епідемією коронавірусу.

Військові літаки проводили евакуацію хворих з діагнозом COVID-19 з переповнених лікарень паризького регіону та регіону Гранд Ест в менш постраждалі від епідемії департаменти. 

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Підрозділи французької армії пройшли по площі Згоди в пішому строю. Цього разу учасників військового параду було близько двох тисяч, в два рази менше, ніж зазвичай. Відкрили парад військові медики, службовці Медичної служби армії, курсанти військово-медичних училищ, військові фармацевти. 

Разом з французами промарширували почесні гості церемонії - військові з Німеччини, Люксембургу, Швейцарії та Австрії. У розпал епідемії ці країни прийняли в своїх лікарнях французьких пацієнтів з COVID-19 у важкому стані. 

У параді поряд з військовими взяли участь співробітники жандармерії, поліції, пожежники і митники, які продовжували нести службу в розпал санітарної кризи. 

Кульмінацією церемонії стало вшанування французьких медиків, яким французи щовечора аплодували з вікон в розпал епідемії. На площі був розгорнутий величезний триколор, який по периметру оточили люди в білих халатах, а також у формі військово-медичної служби.


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Франція Коронавірус
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