Франция на фоне пандемии провела особую церемонию ко Дню взятия Бастилии

Франция, которая 14 июля отмечает национальный праздник, День взятия Бастилии, в этом году провела празднование в необычном формате в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

В условиях санитарных ограничений грандиозный военный парад на Елисейских полях заменили церемонией на площади Согласия. Главными героями торжеств стали медики, находившиеся на передовой в борьбе с эпидемией коронавируса.





После исторической части церемонии состоялся авиационный парад, особое место в котором было отведено военно-транспортной авиации, самолетам А400М и заправщикам А330, которые принимали участие в борьбе с эпидемией коронавируса.

Военные самолеты проводили эвакуацию больных с диагнозом COVID-19 из переполненных больниц парижского региона и региона Гранд Эст в менее пострадавшие от эпидемии департаменты.

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Подразделения французской армии прошли по площади Согласия в пешем строю. На этот раз участников военного парада было около двух тысяч, в два раза меньше, чем обычно. Открыли парад военные медики, служащие Медицинской службы армии, курсанты военно-медицинских училищ, военные фармацевты.

Вместе с французами промаршировали почетные гости церемонии - военные из Германии, Люксембурга, Швейцарии и Австрии. В разгар эпидемии эти страны приняли в своих больницах французских пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии.

В параде рядом с военными приняли участие сотрудники жандармерии, полиции, пожарные и таможенники, которые продолжали нести службу в разгар санитарного кризиса.

Кульминацией церемонии стало чествование французских медиков, которым французы каждый вечер аплодировали из окон в разгар эпидемии. На площади был развернут огромный триколор, который по периметру окружили люди в белых халатах, а также в форме военно-медицинской службы.