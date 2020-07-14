У Німеччині другу добу ловлять "лісового Рембо": в операції задіяли 1500 силовиків

У Німеччині другу добу триває спецоперація із затримання 31-річного Іва Рауша, який обеззброїв чотирьох офіцерів поліції та втік до лісу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Поліція сьогодні провела пресконференцію і надала нові деталі справи.

Рауш спочатку погрожував чотирьом поліцейським у своїй хатині зброєю, яка, очевидно, належить йому, неподалік від міста Оппенау, Баден-Вюртемберг, що біля французького кордону.

Головний прокурор заявив, що "Рембо зі Шварцвальда" націлив пістолет на одного з поліцейських. "Ми припускаємо, що це була справжня вогнепальна зброя", - сказав він.

Відстань між злочинцем і поліцейським становила близько 1,5 метрів. Інші офіцери поклали свою службову зброю на землю після погроз з боку Рауша. Потім поліцейські вийшли на вулицю, а Рауш втік до лісу зі зброєю.

Сотні поліцейських перебувають на постійному чергуванні і перевіряють місцевість, загалом в операції задіяні 1500 осіб. Також було видано національний і європейський ордери на арешт підозрюваного.

Площа території, де ховається Рауш, становить 8,6 квадратних кілометрів. Перепад висот до 300 метрів – "це негостинна місцевість", заявив начальник поліції.

Також стало відомо, що кілька років тому Раушу було заборонено володіти зброєю і боєприпасами. У разі затримання Раушу загрожує від 5 до 15 років у в'язниці.