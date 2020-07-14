В Германии вторые сутки ловят "лесного Рэмбо": в операции участвуют 1500 силовиков

В Германии вторые сутки продолжается спецоперация по задержанию 31-летнего Ива Рауша, который обезоружил четырех офицеров полиции и скрылся в лесу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Полиция сегодня провела пресс-конференцию и предоставила новые детали дела.

Рауш первоначально угрожал четырем полицейским в своей хижине оружием, которое, очевидно, принадлежит ему, неподалеку от города Оппенау, Баден-Вюртемберг, что у французской границы.

Главный прокурор заявил, что "Рэмбо из Шварцвальда" нацелил пистолет на одного из полицейских. "Мы предполагаем, что это настоящее, острое огнестрельное оружие". – сказал он.

Расстояние между преступником и полицейским составляло около 1,5 метров. Другие офицеры положили свое служебное оружие на землю после угроз со стороны Рауша. Затем полицейские вышли на улицу, и Рауш убежал в лес с оружием.

Сотни полицейских находятся на постоянном дежурстве и проверяют местность, всего в операции задействованы 150 человек. Также был выдан европейский ордер на арест подозреваемого.

Площадь территории, где прячется Рауш, составляет 8,6 квадратных километров. Перепад высот до 300 метров - это "негостеприимная местность", заявил начальник полиции.

Также стало известно, что несколько лет назад Раушу было запрещено владеть оружием и боеприпасами. В случае поимки Раушу грозит от 5 до 15 лет в тюрьме.