Топ-політик з Каталонії звинуватив Мадрид у політичному шпигунстві

Провідний каталонський політик, який відстоює незалежність регіону від Іспанії, звинуватив іспанський уряд в шпигунстві проти нього через мобільний телефон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Зі звинуваченням Рожер Торрен, спікер каталонського парламенту, висловився після того, як про подробиці ймовірного шпигунства повідомили у спільному розслідуванні видання The Guardian і El Pais.

Читайте також Каталонія просить армію Іспанії допомогти у боротьбі з коронавірусом

Торрен назвав це доказом "політичного шпигунства проти політичних опонентів" в Іспанії.

Зокрема, видання повідомили, що телефон Торре в 2019 році став жертвою програми Pegasus, шпигунського програмного забезпечення, розробленого ізраїльською фірмою. Творці Pegasus кажуть, що програма продається тільки урядам для відстеження злочинців і терористів.

Виступаючи у вівторок, Торре закликав провести повне розслідування події. "Це перший випадок, коли у нас є конкретне підтвердження того, що багато хто з нас знав і засуджував ... Ми знали, що незаконні дії були спрямовані проти незалежності. Тепер у нас є певні докази", - сказав він.

Читайте також Лідер Каталонії хоче узгодити з урядом Іспанії дату референдуму про незалежність

Канцелярія прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса відкинула звинувачення. Прессекретар повідомила агентству AFP, що уряду не відомо, що Торре і ще один колишній каталонський депутат "піддалися хакерській атаці через їхні мобільні телефони".

"В Іспанії будь-яке втручання стосовно мобільного телефону завжди здійснюється на законних підставах", - сказала вона.

Прагнення Каталонії до незалежності призвело Іспанію до найбільшої політичної кризи за останні 40 років. Автономія регіону була припинена Мадридом майже на сім місяців після невдалої спроби проголосити незалежність в 2017 році.

У жовтні минулого року Верховний суд Іспанії засудив 9 каталонських політиків і активістів до позбавлення волі на строк від 9 до 13 років за спробу відокремлення.