Топ-политик из Каталонии обвинил Мадрид в политическом шпионаже

Ведущий каталонский политик, который отстаивает независимость региона от Испании, обвинил испанское правительство в шпионаже против него через мобильный телефон.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

С обвинением Рожер Торрен, спикер каталонского парламента, выступил после того, как подробности возможного шпионажа сообщили в совместном расследовании издания The Guardian и El Pais.

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Торрен назвал это доказательством "политического шпионажа против политических оппонентов" в Испании.

В частности, издания сообщили, что телефон Торре в 2019 году стал жертвой программы Pegasus, шпионского программного обеспечения, разработанного израильской фирмой. Создатели Pegasus говорят, что программа продается только правительствам для отслеживания преступников и террористов.

Выступая во вторник, Торре призвал провести полное расследование происшествия. "Это первый случай, когда у нас есть конкретное подтверждение того, что многие из нас знали и осуждали... Мы знали, что незаконные действия были направлены против независимости. Теперь у нас есть определенные доказательства", - сказал он.

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Канцелярия премьер-министра Испании Педро Санчеса отвергла обвинения. Пресс-секретарь сообщила агентству AFP, что правительству не известно, что Торре и еще один бывший каталонский депутат "подверглись хакерской атаке через их мобильные телефоны".

"В Испании любое вмешательство в отношении мобильного телефона всегда осуществляется на законных основаниях", - сказала она.

Стремление Каталонии к независимости привело Испанию к наибольшему политическому кризису за последние 40 лет. Автономия региона была прекращена Мадридом почти на семь месяцев после неудачной попытки провозгласить независимость в 2017 году.

В октябре прошлого года Верховный суд Испании приговорил 9 каталонских политиков и активистов к лишению свободы на срок от 9 до 13 лет за попытку отделения.