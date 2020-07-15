Поліція Берліна проводить рейди щодо підозрюваних ісламістів

Берлінська поліція проводить рейди щодо підозрюваних ісламістів, яких звинувачують у фінансуванні тероризму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Cлідчі з Бюро кримінальних розслідувань Берліна (LKA) проводять обшуки за 20 ордерами щодо 12 осіб, ймовірних ісламістів.

За словами представника поліції, в операції задіяно 450 офіцерів і поліцейських. Більш докладна інформація про рейди буде опублікована пізніше в середу.

Всього під обшуки підпали 19 об'єктів в кількох районах німецької столиці.

Прессекретар поліції додав, що рейди відбуваються в основному у квартирах і складських приміщеннях.

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У минулому році агентство внутрішньої розвідки федеральної землі Берлін нарахувало 2170 ісламістів в місті, що на 180 більше, ніж було у попередньому році.

Нагадаємо, згідно зі звітом Європолу у 2019 році в ЄС зареєстрували 119 терактів, скоєних або запланованих у 8 країнах.