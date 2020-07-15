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Полиция Берлина проводит рейды в отношении подозреваемых исламистов

Среда, 15 июля 2020, 10:42

Берлинская полиция проводит рейды в отношении подозреваемых исламистов, которых обвиняют в финансировании терроризма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Следователи из Бюро уголовных расследований Берлина (LKA) проводят обыски по 20 ордерами в отношении 12 человек, вероятных исламистов.

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По словам представителя полиции, в операции задействовано 450 офицеров и полицейских. Более подробная информация о рейдах будет опубликована позже в среду.

Всего обыскивают 19 объектов в нескольких районах немецкой столицы.

Пресс-секретарь полиции добавил, что рейды происходят в основном в квартирах и складских помещениях.

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В прошлом году агентство внутренней разведки федеральной земли Берлин насчитало 2170 исламистов в городе, что на 180 больше, чем в предыдущем году.

Напомним, согласно отчету Европола в 2019 году в ЕС зарегистрировали 119 терактов, совершенных или запланированных в 8 странах.

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