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Суд ЄС скасував штраф Єврокомісії для Apple на 13 млрд євро






Ірландія привітала рішення Суду ЄС про скасування штрафу для Apple на 13 млрд євро

Середа, 15 липня 2020, 13:19

В Ірландії привітали рішення Суду ЄС про скасування штрафу Єврокомісії для Apple на 13 млрд євро за податкові особливості її діяльності в країні.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, з відповідною заявою виступило міністерство фінансів Ірландії.

"Ірландія завжди мала чітке розуміння, що дві компанії Apple не користувалися особливим ставленням. Суму… було стягнено згідно зі стандартними правилами оподаткування в Ірландії", - йдеться у комюніке міністерства.

Як повідомлялося раніше, Суд ЄС скасував рішення Єврокомісії щодо штрафу для Apple на 13 млрд євро, накладеного у 2016 році через те, що компанія отримала особливу економічну перевагу в Ірландії.

Apple після цього оскаржила штраф у Суді ЄС, заявивши, що така сума "не відповідає реальності та здоровому глузду".

Ірландія, економіка якої отримала вигоду від інвестицій транснаціональних компаній, залучених низькими ставками оподаткування, також оскаржила рішення Єврокомісії.

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Ірландія Єврокомісія Суд ЄС
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