Ирландия приветствовала решение суда ЕС об отмене штрафа для Apple на 13 млрд евро

В Ирландии приветствовали решение Суда ЕС об отмене штрафа Еврокомиссии для Apple на 13 млрд евро за налоговые особенности ее деятельности в стране.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, с соответствующим заявлением выступило министерство финансов Ирландии.

"Ирландия всегда имела четкое понимание, что две компании Apple не пользовались особым отношением. Сумму ... было взыскано согласно стандартным правилам налогообложения в Ирландии", - говорится в коммюнике министерства.

Как сообщалось ранее, Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии о штрафе для Apple на 13 млрд евро, наложенном в 2016 году из-за того, что компания получила особые экономические преимущества в Ирландии.

Apple после этого обжаловала штраф в Cуде ЕС, заявив, что такая сумма "не соответствует реальности и здравому смыслу".

Ирландия, экономика которой получила выгоду от инвестиций транснациональных компаний, привлеченных низкими ставками налогообложения, также обжаловала решение Еврокомиссии.