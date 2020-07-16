Болгарія дозволила українцям в’їзд без тесту на COVID-19 та карантину

З 16 липня громадяни України зможуть в’їхати до Болгарії без проходження двотижневого карантину та без тесту на коронавірус.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення 15 липня ухвалило болгарське міністерство охорони здоров'я, йдеться у повідомленні посольства України в Болгарії у Facebook.

"Згідно з рішенням міністра охорони здоров'я РБ від 15.07.2020 №РД-01-405, починаючи з 16 липня громадянам України дозволено в'їжджати на територію Болгарії без проходження 14-денного карантину і без тесту на коронавірус", - ідеться в повідомленні.

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Водночас рішенням болгарського уряду в країні продовжили дію надзвичайної епідемічної ситуації до 31 липня.

Нагадаємо, в‘їзд до ЄС, куди входить і Болгарія, загалом залишається закритим для громадян України.

В’їзд дозволений лише для окремих категорій українців.

Українці можуть перевірити можливість в'їзду за кордон за кількома сервісами: список.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що кількість країн, до яких можуть наразі в'їжджати українці, зросла до 25.

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