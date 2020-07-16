Болгария разрешила украинцам въезд без теста на COVID-19 и карантина

С 16 июля граждане Украины смогут въехать в Болгарию без прохождения двухнедельного карантина и без теста на коронавирус.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решению 15 июля приняло болгарское министерство здравоохранения, говорится в сообщении посольства Украины в Болгарии в Facebook.

"Согласно решению министра здравоохранения РБ от 15.07.2020 №РД-01-405, начиная с 16 июля гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус", - говорится в сообщении.

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В то же время решением болгарского правительства в стране продлили действие чрезвычайной эпидемической ситуации до 31 июля.

Напомним, въезд в ЕС, куда входит и Болгария, в целом остается закрытым для граждан Украины.

Въезд разрешен только для отдельных категорий украинцев.

Украинцы могут проверить возможность въезда за границу по нескольким сервисами: список.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что количество стран, в которых могут въезжать украинцы, возросло до 25.

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