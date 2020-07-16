Выборы в Северной Македонии с незначительным отрывом выиграла проевропейская партия

Проевропейские социал-демократы с незначительным отрывом лидировали на досрочных выборах в Северной Македонии, которые затмила хакерская атака на сайт избирательной комиссии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на македонское агентство МИА.

Коалиция "Мы можем" во главе с Социал-демократическим союзом Македонии вышла на первое место с результатом 36,13% голосов. Об этом объявила Государственная избирательная комиссия после обработки 93,96% бюллетеней.

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Националистическая ВМРО-ДПМНЕ заняла второе место с 34,65% голосов. Албанский Демократический союз за интеграцию третий из 11,57%. Альянс за албанцев и Альтернативу имеет 8,79%, политическая партия "Левица" - 3,96%, Демократическая партия албанцев - 1,48%.

Сайт Государственной избирательной комиссии в среду вечером был недоступен несколько часов. По словам председателя комиссии Оливера Дерковски, сайт стал объектом хакерской атаки, но на подсчет голосов избирателей это не повлияло.

После объявления результатов лидер социал-демократов Зоран Заев объявил победу. По его словам, социал-демократы будут иметь в парламенте минимум на 3 места больше, чем ВМРО-ДПМНЕ.

Обращаясь к сторонникам в Скопье, он пообещал быстрые реформы, которые помогут присоединению страны к Европейскому Союзу.

Со своей стороны ВМРО-ДПМНЕ объявила, что партия вступает в гонку для создания большинства для формирования нового правительства.

Напомним, выборы в Северной Македонии перенесли на 15 июля после того как было отменено их проведения 12 апреля из-за пандемии.