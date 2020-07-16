У Німеччині кількість заражених коронавірусом перевищила 200 тисяч

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині за останню добу зросла на 534, що збільшило загальну кількість інфікованих від початку пандемії до 200 260.

Про це свідчать дані Інституту Роберта Коха (RKI), оприлюднені в четвер, пише "Європейська правда".

Відтак у Німеччині все ще близько 4800 активних хворих з коронавірусною інфекцію.

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За добу померли 7 людей, що збільшило загальну кількість смертей до 9078.

Німеччина вважає, що може уникнути другої хвилі коронавірусу, якщо люди будуть пильними, особливо під час літньої відпустки.

Водночас влада занепокоєна поїздками за кордон, особливо на Майорку, де відпочивальники ігнорують правила соціального дистанціювання.

У Німеччині діють вимоги дотримання безпечної дистанції та носіння масок для обличчя в магазинах та у громадському транспорті, і, ймовірно, вони залишаться обов'язковими протягом найближчих місяців.