В Германии количество зараженных коронавирусом превысило 200 тысяч

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии за последние сутки выросла на 534, что увеличило общее количество инфицированных с начала пандемии до 200 260.

Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха (RKI), обнародованные в четверг, пишет "Европейская правда".

В Германии все еще около 4800 активных больных с коронавирусной инфекцией.

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За сутки умерли 7 человек, что увеличило общее количество смертей до 9078.

Германия считает, что может избежать второй волны коронавируса, если люди будут бдительными, особенно во время летнего отпуска.

В то же время власть обеспокоена поездками за границу, особенно на Майорку, где отдыхающие игнорируют правила социального дистанцирования.

В Германии действуют требования соблюдения безопасной дистанции и ношение масок для лица в магазинах и в общественном транспорте, и, вероятно, они останутся обязательными в течение ближайших месяцев.